Podnikatel a internetový investor Yossi Vardi má celkem jasno v tom, proč jeho země suverénně vede co do množství mladých technologických firem na počet obyvatel. "Když se podíváte, jak tento stát vznikl, tak to byl vlastně od začátku jeden velký start­-up. Přišla sem parta bláznů, kteří měli sen starý dva tisíce let," tvrdí Vardi. S odhadovaným počtem asi 6500 start­-upů je Izrael hned za světovou jedničkou Spojenými státy, jež mají ekonomiku násobně větší.

Stát, vytvořený na základě mezinárodních dohod po druhé světové válce, se po sedmi desítkách let existence stal technologickou velmocí a líhní inovací, srovnatelnou se Silicon Valley v Kalifornii. Nejsilnější jsou Izraelci v kyberbezpečnosti, v mobilních technologiích a inovacích zaměřených na retail nebo zemědělství. Úspěšní jsou také v oboru umělé inteligence a učení strojů.

Vardi je součástí novodobého technologického zázraku: nakupuje podíly v mladých firmách a stál u vzniku některých, jež nakonec koupily velké nadnárodní firmy jako Cisco, Microsoft nebo eBay. Nejvíc ho proslavilo, že v 90. letech zafinancoval několika tisíci dolary firmu Mirabilis, jež posléze vyvinula ICQ − populární systém na posílání zpráv přes internet. Když se firma už po dvou letech prodala, vynesla Vardimu a dalším podílníkům více než 400 milionů dolarů.

Riskantní sázky Kolem start-upů a mladých inovativních firem se točí investoři z řad venture capital – rizikového kapitálu. Jde o specializované firmy, jež zhodnocují svěřené peníze jinak než tradiční správci, kteří zpravidla kupují podíly ve firmách přes veřejné burzy nebo investují do dluhopisů. Fondy rizikového kapitálu nakupují podíly ve firmách v různých raných stadiích jejich rozvoje. Peníze jdou zpravidla na rozšíření byznysu a vývoj nápadu či technologie. Ze stovek start-upů ale nakonec uspějí jen některé. Úspěch je, když je koupí za desítky milionů dolarů globální hráč z oboru nebo když nabídnou své akcie investorům na burze.

Efekt Mirabilis

Média tehdy hovořila o "efektu Mirabilis" − úspěchu, jejž chtěli všichni zopakovat a který inspiroval celou generaci mladých izraelských internetových podnikatelů. Ti pak přišli s firmami jako Waze, která prorazila s mobilní navigací a nakonec ji koupil Google, nebo portálem pro snadné investování e­-Toro, s mladou a dravou internetovou pojišťovnou Lemonade a dalšími úspěšnými projekty.

Že se v Izraeli inovacím daří, dokládá hned několik mezinárodních statistik. Podle žebříčku 60 nejinovativnějších ekonomik, který sestavuje agentura Bloomberg, je Izrael na pátém místě. Kromě Německa, Finska a Švýcarska předběhl všechny evropské země i tradiční inovační velmoci jako Singapur, USA nebo Japonsko.

V globálním indexu konkurenceschopnosti (GCI), který sestavuje Světové ekonomické fórum pro 140 států, je Izrael z hlediska zázemí pro inovace na desátém místě. "Z Izraele se stal jeden ze světových inovačních hubů díky velmi silnému inovačnímu ekosystému," stojí v doprovodné zprávě k nejnovějšímu vydání tohoto žebříčku.

To vše je částečnou odpovědí i na otázku, proč bylo v uplynulých letech mezi tituly obchodovanými na technologicky zaměřeném akciovém trhu NASDAQ v USA zastoupeno více izraelských firem než firem z Evropy, Koreje, Japonska nebo Číny.

Potenciál zaznamenaly i velké nadnárodní firmy. Intel, Microsoft, Google, Facebook a stovky dalších založily nebo rozšiřují v zemi svá vývojová centra. Jen loni byla spouštěna tempem dvou za měsíc.

Start­-up Nation

Fenomén Izraele coby "inovačního hubu" pomohli zpopularizovat už před deseti lety autoři bestselleru Start­-up Nation − Příběh izraelského hospodářského zázraku.

Odborník na geopolitiku Dan Senor a novinář Saul Singer se v knize pokusili odpovědět na složitou otázku: čím to, že v zemi s tak krátkou historií, osmi miliony obyvatel, bez přírodního bohatství a nepřetržitě ve válečném stavu se sousedy vzniká víc start­-upů než ve velkých, vyspělých ekonomikách.

Senor a Singer ukázali na příbězích předních izraelských podnikatelů a investorů, jak izraelská kultura, tvořená nutností překonávat překážky a nepřízeň, vytváří jedinečné prostředí podporující novátorství a podnikatelský elán.

Podle autorů jde také o způsob myšlení. Zatímco podnikatelé v jiných zemích lpí na tom, aby nezklamali a vše pečlivě připravili, Izraelci se vyznačují vlastností, která se silně projevuje i v byznysu a pro kterou se vžil výraz "chucpe". Tento pojem označoval původně jakousi drzost a otrlost spojené s arogancí, dnes postupně získává pozitivní význam: nekonformní, nebojácné jednání a dravost blízká módě být asertivní.

"Je mnohem náročnější řídit pět Izraelců než padesát Američanů, protože Izraelci budou nepřetržitě zpochybňovat, cokoli řeknete, přičemž první otázkou bude: 'Proč jste vy mým šéfem, a ne já vaším?'," říká v knize Start­-up Nation Američan Mooly Eden, který v izraelské divizi Intelu vedl kurzy mezikulturních rozdílů.

Rovnou globálně

Podle Rana Natanzona, vedoucího inovací na ministerstvu zahraničních věcí, jde i o to, že izraelské firmy se nemohou spoléhat na nerostné bohatství a vzhledem k omezené velikosti domácího trhu se musí od začátku zaměřovat na globální zákazníky. Kromě již jmenovaných faktorů Natanzon vidí další podněty pro inovace v izraelské imigrační politice, velkém množství inkubátorů a firem soukromého kapitálu a ve státní podpoře. Podniky rizikového kapitálu pomáhají financovat mladé inovativní projekty v různých fázích jejich rozvoje. Jen za loňský rok do izraelské technologické scény od investorů přiteklo rekordních téměř 6,5 miliardy dolarů, o 17 procent více než v roce 2017. A asi 88 procent těchto peněz jde ze zahraničí.