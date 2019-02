Když Karel a Lenka Jungwirthovi vychovávali své syny, neposlali je do matematicky nebo fyzikálně zaměřených tříd, ale do jazykových. Ač on fyzik a ona elektroinženýrka, záleželo jim na tom, aby dali dětem široké, humanitní a jazykové vzdělání. "Pro fyziku se nakonec rozhodly samy, netlačili jsme na ně," říká Karel Jungwirth. I když ho samozřejmě těší, že se z jeho synů Pavla a Tomáše stali výjimeční vědci.

Vzdělání hraje v rodině Jungwirthových velkou roli. Ať už se ale kterékoliv ze šesti dětí z rodin Pavla a Tomáše Jungwirthových a jejich žen (obě jsou Ivy) rozhodlo pro cokoliv, co toužily v životě dělat, rodiče za nimi stáli. A většina potomků se vydala vlastní cestou. Ryzí přírodovědný výzkum v laboratořích zvolil jen starší syn Tomáše Jungwirtha, nyní osmadvacetiletý Jakub. Výzkumným zaměřením se ale blíží spíš svému strýci než otci. "Můj vědecký projekt je zaměřený na objasnění základních principů fungování takzvaných transkripčních faktorů, což je skupina proteinů regulující přepis DNA," popisuje Jakub Jungwirth, který druhým rokem studuje doktorský stupeň na Weizmannově institutu v Izraeli.

"Doma jsem se necítil být jakkoliv vedený k vědecké dráze. A asi se tím rodičům podařilo mě od té volby neodradit," směje se Jakub. Chemii vystudoval na Přírodovědecké fakultě a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Tu vystudovala i jeho matka Iva, od vědy se pak ale vzdálila, i když ne úplně: ve firmě prodávající vakuové vývěvy řídí prodej a vztahy se zákazníky, vědeckými laboratořemi nebo společnostmi, které vyrábějí elektronové mikroskopy.