Padesátiletý podnikatel Petr Rusek byl architektem jednoho z nejúspěšnějších byznysových přerodů porevoluční doby.

V roce 2013 dotáhl do konce nákup kopřivnické Tatry v exekuční dražbě pro strojírenskou skupinu Jaroslava Strnada. V následujících letech pak ze slavné fabriky, která byla na zavření a jejíž produkce nákladních vozů se smrskla na nízké stovky kusů, udělal z pozice obchodního ředitele a předsedy představenstva opět ziskový podnik. Jestliže v roce 2012 Tatra prodělala miliardu, v roce 2016 už byla 480 milionů v zisku.

Petr Rusek je podobně jako hlavní postava Czechoslovak Group, miliardář Strnad, příznivcem Miloše Zemana. Ostatně Ruskova firma Composite Components, kterou před lety získal právě od Strnada v rámci manažerského vypořádání, poslala na Zemanův účet milion korun.

"Pana Zemana vnímám jako politika již od roku 1989, kdy jsem coby jeden ze studentů vysoké školy stál a o něco se snažil na náměstí Svobody v Brně. Mnohdy za těch 28 let jsem s ním nesouhlasil, mnohem častěji jsem s ním však souhlasil.

Představuje jednoho z politiků, kteří prosazovali a prosazují zájmy České republiky a jejích obyvatel na vnitrostátní a mezinárodní scéně bez ohledu na dobu, situaci a politické prostředí. Ačkoliv se to občas někomu nelíbí a je to někomu proti srsti. A takový by měl být prezident naší země," řekl Rusek HN na dotaz, proč si myslí, že má Miloš Zeman na Hradě pokračovat.

Že by jeho podpora měla cokoliv společného se Zemanovou slabostí pro Tatru (označil se s nadsázkou za jejího lobbistu a její zástupce s sebou bere na zahraniční cesty) či Jaroslavem Strnadem, jehož jiná firma Dako-CZ je také mezi prezidentovými sponzory, Rusek odmítl.

"Panu prezidentovi poslala peníze moje společnost, která již čtyři roky nemá s panem Strnadem nic společného. Pokud vím, pan prezident vždy podporoval české společnosti a na oplátku od nich žádal, aby se dobře staraly o své zaměstnance a platily daně státu. Do Tatry jezdí pan prezident stejně jako jiní politici z respektu k této slavné továrně, ne kvůli vlastníkovi."

A ještě dodal: "Peníze jsem mu poslal proto, že mám děti a není mi jedno, jestli jejich generace bude žít z výkonů českého průmyslu, zemědělství, kultury a cestovního ruchu − nebo jestli bude žít z finanční pomoci států, které si svůj průmysl a zemědělství hájily a uhájily. Jiný zdroj hmotných hodnot pro tuhle zemi nevidím."

Petr Rusek (50) ◼ Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Po škole začal pracovat v podniku TOS Svitavy, později působil ve firmě Karosa, kde se dostal až do nejužšího vedení. ◼ Od roku 2008 začal spolupracovat s Jaroslavem Strnadem a jeho průmyslovou skupinou Excalibur,

dnes Czechoslovak Group. Nejprve byl ředitelem Composite Components, již později od Strnada získal do svého vlastnictví, zároveň sedí v čele Tatry Kopřivnice i v představenstvu celé skupiny. ◼ Je ženatý a má dvě děti.

Miloš Zeman, který vždy zdůrazňoval, že ekonomická diplomacie je pro něj klíčová, jako by před nynějšími volbami podporu tuzemského byznysu ztrácel. Mnohem víc zvučných jmen se postavilo za Jiřího Drahoše.

U Zemana největší pozornost vzbudil osmimilionový dar od spolku Přátelé Miloše Zemana, u nějž ale není jasné, odkud peníze pocházejí. Také hlavní byznysový podporovatel prezidenta z minulých voleb v lednu 2013, ostravský průmyslník Jan Světlík, se tentokrát nijak neangažuje.

Rusek připouští, že některé Zemanovy kroky se nepovedly. "Občas jedná a vyjadřuje se málo diplomaticky a příliš přímo. Neznalí lidé to mohou považovat za netaktní či hulvátské, ačkoliv je to nejjasnější a nejefektivnější komunikace," prohlásil šéf Tatry.

Vzápětí ale dodal, že základní linie prezidentství by měla pokračovat: "Měl by maximálně hájit a prosazovat zájmy České republiky, české ekonomiky a všech obyvatel proti zájmům jiných států, a dokonce i proti některým domácím politikům." To, co Zemanovi jeho kritici vyčítají, tedy že chová větší sympatie k Rusku nebo Číně, Petr Rusek jako problém nezmiňuje.

Kdyby vyhrál Jiří Drahoš, za katastrofu by to podnikatel nepovažoval, i ve svém okolí prý zná řadu lidí, kteří jej budou volit: "Je mi sympatický, má charisma a zřejmě bude i poctivý. Zatím však nemá zkušenosti v oblasti politiky, podpory průmyslu a ekonomiky ani na poli vnitrostátním, ani na poli mezinárodním. Nevím tedy, co od něj mohu čekat."