Ještě nedávno patřil italský kardinál Angelo Becciu mezi nejmocnější muže Vatikánu. Měl blízko k papeži Benediktu XVI. i k jeho nástupci, nynějšímu svatému otci Františkovi, kterého často doprovázel na cestách. Rozhodoval o papežské kurii, jež má na starosti správu Vatikánu, nebo o tom, kam Vatikán pošle stovky tisíc eur získaných od věřících.

Kardinálův vliv už ale vyprchal. Nyní třiasedmdesátiletý muž, jehož například list The New York Times popisuje také jako zdatného intrikáře, stane před soudem v klíčovém procesu. Společně s dalšími devíti lidmi je obžalovaný ze zpronevěry, podvodů a praní špinavých peněz. Je to poprvé v moderní historii Vatikánu, kdy je kardinál obviněn z hospodářské trestné činnosti. Dopustit se jí měl jako náměstek vatikánského státního sekretáře, který pomáhá papeži při řízení katolické církve. Becciu tuto funkci zastával v letech 2011 až 2018.

Kvůli nadcházejícímu procesu se na soudní síň promění vybrané prostory Vatikánských muzeí, které obvykle hostí umělecké sbírky nevyčíslitelné hodnoty. Vatikán sice vlastní soudní síň má, je ale příliš malá. Papežský stolec očekává, že soud přiláká obrovskou pozornost médií i věřících. Proces podle italského deníku Corriere della Sera pomůže odhalit pečlivě utajovaná tajemství Vatikánu.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

Pravidelné speciály v digitální podobě

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Nevybrali jste si? Přejděte na všechny nabídky předplatného HN.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »