Myslím, že je to úžasné. Podniky v zemi se otevírají a opět tu začíná panovat něco jako svoboda pro každého. Bude to skvělé léto – okomentoval před časem jeden z příznivců historicky nejúspěšnějšího amerického baseballového týmu, New York Yankees, znovuotevření stadionů a možnost podívat se na oblíbené zápasy opět živě.

Aby se lidé na utkání dostali, musí prokázat, že jsou buď očkovaní, nebo bezinfekční a splnit několik dalších hygienických podmínek, většině to ale nevadí. „Víte co? Objednat si občerstvení na sedadle a pak si ho zajít vyzvednout není ve srovnání s tím, jak jsme dřív museli stát v dlouhých frontách a na dálku zjišťovat, jaké je skóre, vůbec tak hrozné,“ zhodnotil aktuální změny jeden z fanoušků týmu Washington Nationals.

A spolu s ním je vítají i společnosti Coca-Cola a PepsiCo, které na stadionech mohou opět prodávat své slazené nápoje a drobné občerstvení. Coca-Cola před pár dny oznámila, že její čistý zisk za letošní druhé čtvrtletí vzrostl oproti stejnému období vloni o 48 procent na 2,64 miliardy dolarů. Díky tomu se prodeje společnosti nejen vrátily na předpandemickou úroveň z roku 2019, ale dokonce ji i mírně překonaly. Vzhůru je táhly zejména právě prodejní kanály „mimo domov“, jako restaurace, kina a sportovaní akce, kde si lidé obvykle občerstvení nakupují. Průměrný americký fanoušek baseballu během zápasu utratí za jídlo a pití 42 dolarů, což mezi příznivci tohoto sportu představuje největší útratu na světě.

Zatímco před rokem byl restaurační byznys jedním z nejvíce zasažených, nyní zažívá bezprecedentní růst. „Naše výsledky ve druhém čtvrtletí jasně ukazují, že k zotavení našeho podnikání dochází rychleji než k celkovému ekonomickému oživení,“ uvedl James Quincey, generální ředitel Coca-Coly.

Firma, kterou roku 1886 založil známý lékárník John Pemberton, dosáhla na čtvrtletní tržby v hodnotě 10,13 miliardy dolarů, čímž překonala své loňské výsledky za stejné období o 42 procent. Na jednu akcii tak Coca-Cola, jež patří mezi tzv. dividendové aristokraty, tedy firmy s vyšší tržní kapitalizací, které nejméně 25 po sobě jdoucích let pravidelně zvyšují výplatu dividendy na akcii, vykázala zisk 68 centů a překonala tím odhad trhu o 20 procent.

Ne všude ve světě se ale její produkty prodávaly stejně. Nejvíce se Coca-Cole dařilo v USA, Číně, Brazílii a Nigérii, nejméně pak v jižních částech Asie. „Indie a jihovýchodní Asie byly jedinou oblastí, která v tomto čtvrtletí nedosáhla stejných objemů prodeje jako před dvěma roky,“ řekl k tomu James Quincey s tím, že během pandemie firma spoléhala na osvědčené značky. „Vždy, když je situace nějakým způsobem omezená, tak jsou větší značky ty, na které se zaměřujete,“ dodal další z šéfů firmy John Murphy.

Největší konkurent Coca-Coly, společnost PepsiCo, za druhé čtvrtletí vykázala příjmy v hodnotě 19,2 miliardy dolarů a předčila tím očekávání analytiků o sedm procent. Oslabila jen její divize Quaker Oaks, která byla nebývale silná během pandemických lockdownů – zaměřuje se totiž na výrobu ovesné kaše, snídaňových cereálií a javorového sirupu. Ve výsledku tak dokázal výrobce slazených nápojů Pepsi, Mirinda či Mountain Dew a smažených bramborových lupínků Lay’s vykázat zisk 1,72 dolaru na akcii při zhruba stejném poměru vůči ceně akcie jako Coca-Cola. A stejně jako ona se i PepsiCo řadí mezi stabilní dividendové aristokraty.

Management obou firem ale nyní musí reagovat i na rekordně vysokou americkou inflaci, jež aktuálně činí 5,4 procenta, potraviny a nápoje zdražují ještě výrazněji. PepsiCo už delší dobu hlásí, že pozoruje vyšší náklady na některé přísady, dopravu a práci zaměstnanců. Podle jejího finančního ředitele Hugha Johnstona proto firma očekává, že po Svátku práce, který v USA připadá na 6. září, zvýší ceny. Bude tím pokračovat ve své dlouholeté politice cenotvorby, na konci léta totiž zdražovala i v uplynulých letech.

Pokud se ale epidemiologická situace opět zhorší a fanoušci baseballu vyklidí stadiony a usednou opět jen k televizi, neměla by to být pro PepsiCo taková rána jako pro jejího hlavního konkurenta. „Jestli dojde k opětovnému uzavírání podniků nebo omezení kapacity, tak prodeje Coca-Coly utrpí víc, je totiž více závislá na prodejích ve veřejných prostorech. Z tohoto důvodu považujeme tuto firmu za rizikovější než Pepsi,“ uvedl Garrett Nelson, hlavní analytik společnosti CFRA Research s tím, že Coca-Cola má své hlavní odbytiště v restauracích, kinech a stadionech, zatímco PepsiCo je silnější v maloobchodech a nabízí rozmanitější škálu produktů.

Akcie výrobce nápojů Pepsi, Mirinda či Mountain Dew od oznámení výsledků v úterý 13. července postupně posílily až na 157,10 dolaru, což představuje jejich historické maximum. V uplynulých dnech se ale dařilo i akciím Coca-Coly. Ty v reakci na středeční zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí a zlepšení výhledu na celý rok 2021 připsaly asi tři procenta, a obchodovaly se tak za 57,33 dolaru.