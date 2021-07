Vedoucí olympijských ceremoniálů v Tokiu dostal padáka, když se přišlo na to, že před více než dvaceti lety udělal vtip o holokaustu. Kentaro Kobajaši je bývalý člen komediálního dua, které natáčelo parodické skeče. V jednom z nich komici předstírali, že jsou moderátoři dětského pořadu. Když probírali různé hry, Kobajaši svému parťákovi navrhl, ať využijí „ty papírové panenky, co zbyly, když sis chtěl hrát na holokaust“. Pak oba vtipkovali, jak jim tahle hra s panenkami v televizi neprošla.

Krátký klip, který začal na sociálních sítích kolovat jen pár dnů před zahájením her, přiměl Kobajašiho ke kajícné omluvě v celostátních novinách. „Bylo to v době, kdy jsem nedokázal publikum rozesmát tak, jak jsem chtěl, a snažil se upoutat pozornost povrchním způsobem,“ napsal s dovětkem, že humor by neměl nikomu ubližovat.