Celkem čtyři ze čtrnácti – to je zatím nelichotivé skóre počtu pozitivně testovaných českých olympioniků, kteří spolu letěli na hry do Tokia. Kromě samotných sportovců je pozitivní také trenér volejbalistek Simon Nausch a lékař Vlastimil Voráček. Právě on se stal terčem kritiky poté, co vyšlo najevo, že nebyl očkován. Během čtvrtka se nicméně ukázalo, že neočkovaných bylo v delegaci více. Do vyšetřování toho, co přesně se stalo, se pustil Český olympijský výbor a vlastní šetření plánuje i ministerstvo zdravotnictví.

Mezi českými sportovci odhalily testy přítomnost covidu u stolního tenisty Pavla Širučka, silničního cyklisty Michala Schlegela a plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Markéty Nausch Slukové. Ta kvůli účasti na svých třetích hrách odkládala plány na založení rodiny. Povinná izolace se navíc dotkne i její kolegyně Barbory Hermannové. „Pro mě i Báru to bohužel znamená, že si na turnaji nezahrajeme vůbec. Nevím, co k tomu víc říct, převažuje ohromné zklamání,“ uvedla Nausch Sluková.

Letadlem, kde byla i volejbalistka, cestovalo celkem 42 lidí včetně 14 sportovců. Ti, kteří byli s nakaženými v kontaktu, proto v posledních dnech absolvovali další testy na nákazu covidem. „Všechny jejich PCR testy byly negativní,“ uvedl mluvčí Českého olympijského výboru Tibor Alföldi. „V rámci zvýšených bezpečnostních opatření přesto následně odcestovali do ubytování mimo olympijskou vesnici,“ dodal.

Po sérii zpráv o jednotlivých nakažených zároveň vedení výboru spustilo vyšetřování toho, jak k šíření nemoci mezi sportovci došlo. „Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti,“ popsal Alföldi. Výsledek akce bude zveřejněn do 14 dnů. Server Seznam Zprávy s odkazem na anonymní zdroj uvedl, že po nástupu do letadla drtivá většina posádky sundala povinné respirátory.

Fotogalerie Fotogalerie Vrcholí přípravy na start Olympijských her. Sportovci podstupují závěrečné tréninky

Samotný Český olympijský výbor je ale také terčem kritiky. Veřejně se do vedení organizace opřela řada lidí poté, co Seznam Zprávy zveřejnily informaci, že prvním nakaženým byl ortoped Voráček, který navíc nebyl proti covidu očkován.

„Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že je to nefér vůči sportovcům i daňovým poplatníkům. Podle serveru Novinky.cz ale ve výpravě bylo neočkovaných členů více.

Kritický je i šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser, který oznámil, že do prověřování cesty do Japonska se zapojí i ministerstvo zdravotnictví. Podle Neussera nemůže pochybení Českého olympijského výboru vyšetřovat jeho vlastní vedení.

„Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem již domluven s Adamem Vojtěchem. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ prohlásil Neusser.

Český olympijský výbor nicméně připomíná, že hráči i ostatní členové delegace byli několikrát před odletem testováni. Stolní tenista Pavel Širůček, který patří mezi potvrzené případy, ale třeba pro server iDnes.cz uvedl, že podle jeho informací je Japonsko ostražitější a testuje citlivější metodou. Proti tomu se ale ohradil Státní zdravotní ústav.

Japonsko zavedlo striktní pravidla pro olympioniky i proto, že v zemi opět začal růst počet pozitivních případů. Ve středu přibylo téměř pět tisíc nově nakažených, ještě na začátku července to nebyly ani dva tisíce za den.

Nárůst je rizikový vzhledem k nízké proočkovanosti tamní populace, která souvisí s místním zdlouhavým schvalováním vakcín. Očkovaná je jen třetina obyvatel Japonska, například v evropských zemích včetně Česka je běžná proočkovanost mezi 40 a 50 procenty.

Kvůli pandemii požadují Japonci dlouhodobě zrušení olympiády. Proti jejímu konání bylo v jednu chvíli až 83 procent obyvatel. Protesty dokonce vedly hlavního sponzora her, automobilku Toyota, k rozhodnutí zrušit naplánované reklamy v olympijském televizním vysílání a také akce, na kterých měla v plánu propagovat svá auta.

Lidé se obávají, že příjezd téměř sta tisíc sportovců, jejich trenérů, novinářů a funkcionářů situaci v zemi ještě zhorší. Laboratoře zatím odhalily celkem 91 případů nákazy spojených s olympiádou. Zamezit přenosu koronaviru na běžnou populaci mají pravidla, s nimiž přišla japonská vláda. Ta kvůli růstu nákazy mimo jiné přikázala, že se soutěže budou odehrávat bez diváků.

Podobná situace jako v Tokiu nastala u českých sportovců na začátku letošního roku. Tehdy covidem onemocněli dva trenéři a 17 hráčů české házenkářské reprezentace. Ta kvůli nákaze nemohla odjet na mistrovství světa do Egypta. Neúčast na mistrovství skončila tím, že exekutiva českého svazu házené odvolala realizační tým u mužské reprezentace a následně rezignovali tři členové vedení včetně svazového prezidenta Jaroslava Chvalného.