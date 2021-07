Společně s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) dohlížel její poradce, čerstvý sociální demokrat Matěj Stropnický na inspekci v jedné z firem v Ústeckém kraji. S inspektory a policisty navštívili podnik Edgewell vyrábějící žiletky na jedno použití, fotky z kontroly pak oba zveřejnili na sociálních sítích. Jejich postup vyvolal kritiku, veřejnost i opoziční politici jej považují za předvolební marketing. Senát požádal o vyjádření vládu, právníci mluví o porušení zákona. Stropnický si ale kritiku nepřipouští.

HN: Co můžete říct ke kritizované kontrole?

Přiznám se, že cílem té akce nebylo zviditelňovat mě, jak se teď tváří většina médií, ale dohlédnout na to, jestli inspekce provádí svoji činnost tak, jak má, především jestli jsou dodržována práva zaměstnanců, férové odměňování, jestli tam nejsou další přesčasy, jestli je dodržovaný zákoník práce. To je úplně zásadní věc v zemi, kde třicet let funguje švarcsystém a nikdo si toho nevšímá. Tyhle kontroly se mají zaměřit na šedou ekonomiku. To je hlavní otázka věci, a ne jestli já jsem někde byl a někde jsem se vyfotil. To fakt není podstatné.