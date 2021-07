Přijet autem, zaparkovat zdarma, do vzdálenosti sta metrů najít autobusovou zastávku, počkat pár minut na autobus, koupit si od příjemného řidiče lístek, který platí i na navazující tramvaj, a posléze dojet do centra. Ne, skutečně nejde o to, co řidiče čeká v Praze, ale o pár let starý zážitek z italské Florencie. Odstavná parkoviště zdarma, případně za velmi nízké ceny (to když jsou blíže centru) v blízkosti metra, tramvaje či příměstských vlaků ostatně najdeme ve většině italských, německých či rakouských měst. Prostě jde o běžný servis pro návštěvníky, který se dá také přeložit jako jisté poděkování, že nejedou autem do centra.