Využívání mocenské pozice v předvolební kampani je nikoli chutnou, ale vcelku běžnou praktikou. Fotíte se u otvírání staveb dálnic, které vznikly navzdory vám, bombardujete cílové skupiny penězi nás všech a tak dále. Ale to, co nyní předvádí ČSSD, je nový level. Ministryně Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický vtrhli v čele kontroly inspektorů práce do fabriky, vyfotili se u toho, popsali konflikt s majitelem, opatřili to revolučním heslem „Férová práce“ – a šup s tím na sociální sítě. Překročili tak tenkou hranici mezi využitím mocenské pozice a jejím totálním zneužitím.