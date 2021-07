Farmaceutický gigant Johnson & Johnson není jen výrobcem vakcíny proti covidu či různého hygienického zboží. Jde také o firmu, která podle amerických úřadů v předešlých 20 letech přispěla ke smrti téměř půl milionu Američanů, jimž dodávala prášky proti bolesti obsahující opiáty. Řada z nich se jimi předávkovala nebo si na nich vytvořila závislost a firma za to – spolu s trojicí hlavních amerických distributorů léků – zaplatí gigantické odškodné.

Podle dohody o předběžném mimosoudním vyrovnání farmaceutické společnosti uhradí několika státům USA celkem 26 miliard dolarů, tedy 565 miliard korun. V USA jde o největší mimosoudní finanční kompenzaci za posledních 20 let. Lékoví distributoři McKesson, Cardinal Health a AmerisourceBergen dohromady zaplatí 21 miliard dolarů (456 miliard korun) a splácet je budou po dobu 18 let. Johnson & Johnson pak během devíti let uhradí zbylých pět miliard dolarů (109 miliard korun). To představuje více než třetinu jeho loňského zisku.