Pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let je naprosto stěžejním tématem bydlení, říká studie společnosti Behavio. Mezi mladými lidmi ve věku 18 až 34 let se největší oblibě těší Pirátská strana, jak říká třeba agentura Median. Takže, kde v programu Pirátů pro říjnové volby najdeme téma bydlení? V základní nabídce témat na hlavní stránce programu ani slovo, v „programu v kostce“ jedna zmínka, hurá, ale aha, konec poplachu, je to jen drobný podotek někde v polovině pasáže o rozvoji venkova. Prý pomůže „podpora farem“ a „zákon o dostupném bydlení“. Hm. Podrobný program snad? Když si dáte trochu práce, tedy spíš hodně práce, nakonec se proklikáte ke kapitole „Rovnocenné regiony“, pak na podkapitolu „Férové příležitosti pro lidi na okraji“ a tam to je. Cudně se tam bydlení schovává jako náplast pro krajní životní situace sociálně handicapovaných. Pro statisíce Čechů, kteří nejsou sociálně ani finančně „na okraji“, nic. A to i oni mají dnes potíže dosáhnout nejen na vlastní byt či dům, ale často i na nájem v centrech měst.