Nákup nemovitosti se pro většinu Čechů stává stále větším luxusem. Zdražování způsobuje dlouhodobě slabá výstavba a vysoká poptávka, k níž v poslední době přispívá sílící zájem investorů hledajících zhodnocení svých peněz. I proto v Česku přibývá krajů, kde ke koupi středně velkého bytu nestačí ani 100 průměrných měsíčních mezd. Zatímco v roce 2019 tuto hranici pokořila jen Praha a Jihomoravský kraj, loni se k nim přidaly Středočeský a Královéhradecký kraj.

Ti, kteří by si na byt chtěli ušetřit, přitom nemohou odkládat celou svoji výplatu. Reálně by tak spořili ještě déle. Podle dat stavební spořitelny Modrá pyramida si lidé s průměrným příjmem našetří na bydlení zhruba za 56 let.

„I když si odpustíme kulturu, vzdělávání i dovolenou, musíme počítat s výdaji v průměru asi 130 tisíc korun ročně. A to nepočítáme nájemné, které je v průměru okolo 12 tisíc korun měsíčně. Z platu nám tak na spoření na koupi nemovitosti nezbývá dost peněz,“ říká manažer obchodní sítě Modré pyramidy Petr Bartoň. Celkem by si při velmi úsporném osobním rozpočtu mohli lidé s průměrnou mzdou odkládat něco přes sedm tisíc korun.