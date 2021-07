Polská vláda se rozhodla jít do otevřeného konfliktu s tradičním a blízkým spojencem, Spojenými státy americkými. Polský Sejm měl na programu svého zasedání ve druhé polovině tohoto týdne změnu zákona o radiofonii a televizi. Pokud by prošla v podobě navrhované vládními poslanci, nemohla by americká firma Discovery dále provozovat největší polskou televizní stanici TVN. Ta je ve svém zpravodajství a publicistice kritická vůči současné konzervativní vládě strany Právo a spravedlnost (PiS).

Vicemaršálek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS ale ve středu ráno naznačil, že se zákonem bude Sejm zabývat možná až za dva týdny. „Nejdřív musí projít výborem. TVN je v tom všem maličkost,“ bagatelizoval téma Terlecki před novináři.

Odklad a hledání kompromisu mohou být výsledkem tlaku USA i Evropské unie, které se obávají omezení svobody médií v Polsku. Vládní strana také pro novelu nemá dostatečnou většinu poslanců. PiS má ale v rukávu i další možnost: neprodloužit v září končící koncesi zpravodajské stanici TVN24, která je součástí skupiny TVN.