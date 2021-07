Pokud vše dobře dopadne, odstartuje ve středu z kosmodromu Bajkonur raketa a na oběžnou dráhu dopraví víceúčelový laboratorní modul Nauka. Ten se měl stát hvězdou ruského programu pilotovaných letů do vesmíru, místo toho se stal zrcadlem jeho problémů. Projekt svými kořeny sahá až do roku 1995, ale ještě před dvěma týdny musel být start odložen, protože specialisté na poslední chvíli zjistili, že dělníci zapomněli namontovat ochrannou izolaci na senzory postavení hvězd. Bez těchto lokátorů by nešlo navést modul k Mezinárodní vesmírné stanici, k níž se má připojit.