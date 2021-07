Je to překvapující, ale i přes desetitisíce obětí koronaviru značné množství lidí v Česku stále odmítá udělat cokoli, co by mohlo pomoci poslat nemoc do věčných lovišť. Nejen se nechat očkovat, ale i podstoupit sebemenší diskomfort: testovat se, předkládat certifikát o prodělané nemoci nebo i jenom nosit respirátor tam, kde je to povinné. Jedna partaj, jejíž šéf občas vyhrožuje poslaneckým kolegům, že dostanou „flákanec“, si na tom dokonce postavila kampaň. Všichni antivakcinátoři samozřejmě tvrdí, že jim nejde o pohodlí, ale o „svobodu“. Kdo by taky přiznal, že je prostě sobec, kterému je všechno, kromě něj samotného, úplně fuk, že ano.

Dotyčné, mezi které patří i jediný žijící český exprezident, samozřejmě přesvědčit nelze. Ale stojí za to jim aspoň ukázat, jak se vlastně chovají. A že kdyby podobné chování někdo aplikoval na ně samé, dost by se ošívali. Nejlépe, pokud mohu posoudit, se to zatím povedlo v lokálních kalifornských novinách jisté Kathony Jerauldové z Amadour City. Její skvostná miniatura (podle některých zdrojů ji ovšem opsala od jiného autora), kterou si dovolím přeložit, pracovala původně s odporem k nošení roušek, ale pro odpor k vakcinaci platí úplně stejně. Takže pojďme antivakcinátory vzít za slovo a podívat se na příkladu barvitého vzkazu hostům podniku jménem „Freedom café“, co ta jejich „svoboda“ fakticky obnáší.