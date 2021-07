Závod miliardářů v cestě do vesmíru vzbuzuje zaslouženou pozornost. Ne každý je ovšem nadšený z toho, že třeba aktuálně nejbohatší člověk planety Jeff Bezos strávil tři minuty ve stavu beztíže. Rozčilení jsou třeba bojovníci proti globální chudobě, jako je Deepak Xavier, šéf globální kampaně proti nerovnosti jedné z největších světových neziskovek Oxfam.

„Každou minutu zemře hladem jedenáct lidí, zatímco Bezos se připravuje na jedenáctiminutový osobní let vesmírem. To je pošetilost lidstva, nikoliv úspěch,“ řekl Xavier. Vadí mu především neférový daňový systém, díky němuž Bezos a další miliardáři platí minimální daně, zatímco v pandemii se propadlo do chudoby do konce roku 2020 přes osm milionů Američanů.