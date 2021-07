Na Jadran se vrátili zahraniční turisté, ubytovali se v hotelech i v privátních apartmánech a vyrazili k moři i na početné ostrovy. Letošní sezona se až dosud vyvíjela pro Chorvatsko po loňském propadu dobře. Podnikatelé doufali, že se protáhne do podzimních měsíců. Jenže koronavirus udeřil znovu. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí přesunulo pobřeží Chorvatska ve výstražném epidemickém systému ze zelené do oranžové. To znamená, že průměrný počet nakažených přesahuje 50 na sto tisíc lidí.

„Nečekala jsem, že k tomu dojde tak rychle. Je to velký problém pro cestovní ruch,“ řekla serveru Index.hr Barbara Markovičová z Chorvatského sdružení pro ubytování v soukromí.