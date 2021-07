Výhradně v eurech nebo švýcarských francích investoval premiér Andrej Babiš (ANO) loni do zahraničních akcií a zhodnocoval tak svůj osobní majetek. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zase vložil peníze do kryptoměn a třeba dvojministr Karel Havlíček (za ANO) si přivydělal skoro 900 tisíc i díky víkendovému přednášení na vysoké škole. Vyplývá to z majetkových přiznání za loňský rok, které politici nedávno poslali do Centrálního registru oznámení.