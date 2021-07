Nejpozději začátkem září skončí obří očkovací centra a vakcíny se přesunou k praktickým lékařům a do obchodních center po celé republice. „Musíme nyní cílit na lidi, kteří jdou takzvaně kolem. Na hlavním nádraží jsme dělali průzkum a skoro 20 procent lidí uvedlo, že se k očkování rozhodlo právě proto, že na něj zrovna natrefili. Nešli tam cíleně,“ říká v rozhovoru pro HN Vojtěch (za ANO). Byť hodlá lidi k vakcinaci motivovat pozitivně, je podle něj jasné, že bude třeba se zabývat i povinným očkováním.

HN: Říkáte si někdy, že by bylo lepší sedět nyní na ambasádě ve Finsku, kde máte být velvyslancem, než tady v Česku?

Já o tom vůbec takto nepřemýšlím. Sice jsem nečekal, že to takto dopadne, bral jsem to tak, že jsem ministerstvo zdravotnictví opustil minulý rok 21. září a je to tečka za mou ministerskou kariéru, ale nelituji toho. Zase mohu mnoho věcí dodělat.

HN: Ptám se i proto, že Finsko patří k zemím, které mají proočkovanou největší část populace v nejkratším čase, v Česku se naopak stále nedaří proočkovat ani ty nejrizikovější skupiny. Co s tím chcete dělat?

Neřekl bych, že málo očkujeme. V poslední době se to opravdu daří. Finsko mělo mnoho prvních dávek, ale kompletně doočkovaných lidí mělo možná méně než my. Kvůli mutacím se musíme snažit doočkovat co nejvíce lidí, protože už víme, že jedna dávka není dostatečná. Dneska je to spíše otázka zájmu. Na začátku byl enormní, ale vakcín nebyl dostatek, nyní je situace opačná, poptávka je menší a my ji musíme naplnit, abychom zvládli přípravu na podzim. I proto jsme otevřeli centra bez registrace a budeme je posilovat.