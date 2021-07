Jeho dědeček byl horník, on sám je nyní jednou z hlavních tváří evropského tažení za odklon od uhlí a záchranu klimatu. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans přijel do Česka získat podporu pro tyto plány. Minulý týden komise navrhla masivní balík opatření ke snížení emisí o 55 procent do roku 2030. Ke Green Dealu, který výrazně promění evropskou ekonomiku, se Česko staví skepticky a zdůrazňuje negativní dopady na svůj průmysl a energetiku založenou na uhlí. HN doprovázely Timmermanse na jeho páteční a sobotní cestě z Prahy do Ostravy, protože právě Moravskoslezský kraj patří k regionům, které by mohla změna výrazně proměnit.