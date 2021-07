Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans je zkušený diplomat. Razantně odmítá dělení Evropské unie na Západ a Východ, na které byli Češi vždy alergičtí, a při víkendové tour po Česku to také zopakoval. Ovšem když jde o otázku, jak rychle a s jakými náklady dostat energetiku, dopravu i zbytek ekonomiky do stavu, kdy bude do atmosféry chrlit o 55 procent oxidu uhličitého méně než v roce 1990, vynoří se mezi Západem a Východem opět dělicí linie.