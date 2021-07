V areálu bývalého důlního závodu Staříč II na Frýdecko-Místecku by v budoucnu chtěla společnost Valeo testovat autonomní vozidla pro městský provoz, Vysoká škola báňská či Ostravská univerzita zkoumat geofyzikální jevy v podzemí a důlní šachta by mohla najít využití pro unikátní způsob uchovávání elektřiny. Projekt podzemní laboratoře Underground Lab VŠB má s dolem, kde se černé uhlí netěží od roku 2017, velké plány.

A nejen on. K projektu za dvě miliardy korun, který počítá i s fáráním pro turisty, se nově připojily obce z okolí. „Původně jsme chtěli rekultivaci území, louky a les. Když se ale objevil projekt podzemní laboratoře s obrovským turistickým, vědeckým a rozvojovým potenciálem, tak jsme změnili názor. Je to přínos a prestiž pro region,“ míní starosta Žabně David Hejneš.

Ve čtvrtek se zástupci obcí a děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB Vladimír Slivka, který za projektem stojí, sešli s vedením závodu, aby si prohlédli, v jakém stavu je povrchová část utlumovaného dolu. „Tady by stačila jen nová fasáda a tady by se udělal nový povrch, to by šlo,“ říká Slivka, když prochází částí areálu. Ambiciózní projekt ale v současné chvíli nemá nic jisté. Potřebuje finance a také oddálit zasypání dolu, které je naplánované v následujících měsících.