Pro jedny je nový klimatický balíček Fit for 55, jejž Evropská komise ve středu navrhla, šílenost, pro další velká příležitost, kterou musí Česko umět využít. Jedno má ale reakce českých politiků i byznysu společné – větší důraz na problémy, které změny vedoucí ke snížení emisí o 55 procent do roku 2030 způsobí. A menší na to, že se EU kromě zákazů a regulací snaží snížit i sociální dopady návrhů, jež mohou vést ke zdražení energií nebo zboží. Jen Česko by mohlo takto z nového unijního fondu získat přes 40 miliard korun.

Návrhy zahrnují zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035 přes větší podíl zelených zdrojů na výrobě elektřiny až po zařazení budov a dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami, které jsou na rekordních cenách.