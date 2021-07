Zabitý jednací den, tak by se dal nazvat pokus sněmovní opozice ustanovit vyšetřovací komisi k událostem a zakázkám souvisejícím s koronavirovou pandemií. Prosadit se jí to na mimořádné schůzi sněmovny nepodařilo. Do konce volebního období přitom zbývá už jen jedna řádná schůze a zůstává řada nedokončených zákonů, kterým je třeba se věnovat, pokud mají být do říjnových voleb schváleny.

Opoziční strany chtěly prošetřit například některé zakázky na nákup zdravotnických a ochranných pomůcek proti šíření viru covidu-19. „Z našeho pohledu je potřeba vyšetřit zakázky za miliardy, u nichž je naprosto netransparentní, kam peníze šly. Objednávaly se nefunkční testy a to je třeba vyšetřit,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Předmětem vyšetřování měl být i postup při přijímání protiepidemických opatření, dlouhodobé uzavření škol nebo způsob státní podpory ekonomiky.