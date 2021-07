Je načase něco napsat o nejstarší konspirační teorii světa. Mluvím tu o konspiraci par

excellence, konspiraci, které věřili ještě donedávna prakticky všichni. Této konspiraci věří

i dnes většina obyvatel této planety, ať už v jedné formě či jiné. A patřím mezi ně

i já a možná i vy. To, že je něco konspirace, totiž ještě nutně neznamená, že je to nepravdivé. Konspirace znamená jen to, že je to skryté, že se něco pronáší šeptem, že s vámi manipulují síly, o kterých nic přesného nevíme, že něco nebo někdo tahá za struny, o kterých nemáme potuchy. Že je zde něco mocnějšího, co ovlivňuje skutečný běh věcí, a tento konspirační režisér z nás brilantními pohyby dělá nevědomé herce svých vlastních rolí.