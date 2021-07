Bývalý premiér Bohuslav Sobotka už není členem ČSSD. Zmizel po sobotkovsku. Nenápadně, bez gest. Nezaplatil členské příspěvky. Zdálo by se, že pro současnou politiku je význam události nicotný, až nulový. Ovšem Sobotkovo zmizení hezky dokresluje důvody, proč to ČSSD dopracovala tam, kam to dopracovala: ke stavu, kdy se bude v říjnu horko těžko dostávat do sněmovny.

Ze šesti předchůdců Jana Hamáčka zůstal po Sobotkově odchodu ve straně už jen jeden jediný: Vladimír Špidla. První předseda Jiří Horák emigroval do USA v hrůze z nástupu Miloše Zemana. Zeman vystoupil z ČSSD po roce 2003 a založil si vlastní partaj – Zemanovci. Členství ukončil ještě před smrtí i expremiér Stanislav Gross. Jeho nástupce Jiří Paroubek zmizel z ČSSD také a pořídil si obskurní partaj LEV 21. No a teď stranu opustil i expremiér z let 2013–2017 Bohuslav Sobotka.