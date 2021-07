Přes sto tisíc korun musí zaplatit Kraj Vysočina za to, že šest let tajil, kolik platí svým úředníkům. Přestože zveřejnění platů a odměn za splnění daných podmínek nařizují judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu. O pokutě teď koncem června rozhodl Okresní soud v Jihlavě. Je to již druhý spor, ve kterém nad krajem vyhrál zlínský důchodce Luděk Maděra.

Informace o platech žádal Maděra v únoru 2016. Když mu je kraj opakovaně odmítl dát, obrátil se na soud, který mu dal za pravdu. Ani pak ale údaje nedostal. Kraj mu je poskytl až poté, co se kvůli nerespektování rozsudků ocitl v exekuci. „Náš postoj je odlišný, ale nezbývá nám než respektovat pravomocné rozhodnutí soudu,“ uvedla tehdy mluvčí úřadu Jitka Svatošová.

Věc ale neskončila, spor pokračoval v další větvi. Maděra požadoval odškodné za nesprávný úřední postup – tedy to, že mu kraj odmítal vydat informace, na které měl nárok. I v tomto případě uspěl. Okresní soud v Jihlavě přikázal, aby mu kraj zaplatil 63 tisíc korun nemajetkové újmy. Dalších 55 tisíc má kraj platit na nákladech řízení.