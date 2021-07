Nejvyšší představitelé Evropské komise míří do Česka. Poté, co v pátek dorazí do země obhájit ve středu zveřejněný klimatický balíček místopředseda Evropské komise zodpovědný za tuto oblast Frans Timmermans, zamíří podle informací HN stejným směrem v pondělí narychlo jeho šéfka Ursula von der Leyenová.

Předsedkyně Evropské komise přijede do Prahy formálně předat české vládě už schválený Národní plán obnovy, tedy návod na restart země po pandemii koronaviru za zhruba 180 miliard korun ze speciálně zřízeného fondu. Informaci o cestě von der Leyenové do Prahy potvrdilo HN několik vysoce postavených zdrojů v Bruselu obeznámených se situací.