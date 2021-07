Už téměř tři roky se politici dohadují o tom, jak má v příštích letech vypadat fungování a financování dětských skupin, do nichž chodí předškoláci. V pátek by mělo být konečně jasno, sněmovnu čeká finální hlasování. Pokud projde kompromisní návrh, pod nímž jsou podepsaní poslanci za ANO, ČSSD, Piráty, lidovce a STAN, budou moct do skupin nadále chodit i děti starší tří let.