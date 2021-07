Když před časem začaly nabízet Google, Microsoft nebo Amazon streamování her za předplatné, v médiích se o tom psalo jako o „Netflixu pro videohry“. Začátky jsou zatím spíše rozpačité, ale experti mají jasno: tento způsob hraní her se může do budoucna stát dominantním. A vypadá to, že stranou nechce zůstat ani Netflix skutečný. Nejpopulárnější streamovací služba na světě podle agentury Bloomberg začne hry nabízet od příštího roku, do nového odvětví ji má zavést herní veterán Mike Verdu.