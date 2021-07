Jsem rád za to, jak dopadl poslední sjezd ČSSD. Byl pro mě zprávou, že strana chce být levicová. Alternativou bylo kamarádíčkování s voliči TOP 09 a bohatšími vrstvami, které ČSSD stejně nikdy volit nebudou,“ vysvětluje někdejší předseda Zelených Matěj Stropnický, co ho přivedlo k tomu, že nedávno kývl na nabídku ČSSD a jde do voleb jako dvojka její kandidátky v Praze. V rozhovoru pro HN mluví také o tom, jak ho změnil život na venkově, a říká, že kdyby to záviselo na něm, zavedl by povinné očkování proti covidu.

HN: Pojďme rovnou k volbám. Dostane se ČSSD letos do sněmovny?

Musí hodně zabrat. Bude záležet na kampani její i jejích protivníků. ČSSD teď trochu těží z toho, že s kampaní ještě nezačala, zatímco ostatní začali brzy a dělají jednu chybu za druhou.

HN: Někde jsem zaregistroval titulek s citací Jiřího Paroubka, který říkal, že volby vyhraje hnutí ANO. Souhlasil byste s touto predikcí?

Řekl bych, že ta pravděpodobnost roste. Ale vliv bude mít, jestli se pandemie vrátí, nebo ne. Kdyby se vrátila, tak to ANO oslabí. V tuto chvíli bohužel slábne vůle lidí nechat se očkovat. Jak ze strany veřejnosti, tak se mi ale zdá, že i ze strany vlády, která by měla hledat způsoby, jak lidi k očkování motivovat.