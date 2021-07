Počet poštou přepravovaných zásilek rok od roku klesá, nespokojenost zákazníků České pošty vyjádřená reklamacemi a stížnostmi naopak roste. A vážné výhrady ke kvalitě služeb, na které stát přispívá částkou půl miliardy korun ročně, má i regulátor poštovního trhu Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Vyplývá to z nedávno zveřejněné zprávy o plnění povinností držitele poštovní licence za rok 2020. Pochybení na straně listonošů si navíc začínají všímat i soudy. Pro ně totiž řádně nedoručená zásilka znamená zdržení procesu.

Zatímco v roce 2015 pošta přepravila 269 milionů zásilek do dvou kilogramů, o pět let později to bylo o 100 milionů dopisů méně. Pokles je vidět prakticky ve všech kategoriích základních služeb, tedy těch, na které stát poště přispívá. Největší propad podnik zaznamenává u balíků do 10 kilogramů. Těch loni přepravil o polovinu méně než před šesti lety.