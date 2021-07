Pro nový stavební zákon zvedli ruce poslanci ANO s pomocí SPD a KSČM a přehlasovali tak jak senátory, tak i (až na dvě výjimky) koaličního partnera ČSSD. Přijatý zákon, který prosadila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, se v současné podobě líbí developerům, ale nelíbí se všem ostatním. Památkáři se hrozí devastace středověkého intravilánu obcí, ochránci přírody betonu v chráněných územích a starostové zase, že nebudou moci zasáhnout proti ničemu, co ve svých obcích nebudou chtít.

Předností nového zákona má být zrychlení výstavby, ke kterému má pomoci reorganizace státní správy, takzvaný stavební superúřad. Ten má v podstatě zajistit, aby do povolování staveb mluvily co nejméně obce a města. To, že faktické vyloučení samosprávy ze stavebního řízení narazilo na plošný odpor, nepřekvapí.