Podnikatelé a živnostníci, kteří za koronaviru nedosáhli na státní podporu, se obrátili na veřejnost. A ta pomohla. Díky stále populárnějšímu crowdfundingu, tedy hromadnému financování, přežily pandemii a vládní omezení desítky barů nebo fitness center.

„Máme dvě velká jógová studia v Praze, která se za rok dostala do dvoumilionového schodku. Osm měsíců naši lektoři učili on-line bez nároku na honorář,“ říká Lenka Tobola, která přes 15 let pracuje pro studio Bikram Yoga Prague. To se orientuje na tzv. hot jógu – cvičení v místnosti vyhřáté na 42 stupňů Celsia.