Podle odborníků je v Česku 13 tisíc rodin s dětmi trpícími rakovinou či různými vzácnými chorobami. Přesto u nás není jediný lůžkový hospic pro dětské pacienty, kteří s vážnými nemocemi zápasí i několik let. Ondřej a Katarína Vlčkovi se to rozhodli změnit. Vlček proto vyčlenil 1,5 miliardy korun, které si vydělal jako šéf a akcionář antivirového Avastu, a na jaře je vložil do rodinné nadace, již založil se svou ženou, profesí lékařkou.

Hospic a dětské paliativní centrum vybudují v pražské usedlosti Cibulka do pěti let. Doplní tak podobné projekty chystané obdobnými organizacemi v Plzni a Brně. Charita manželského páru má přitom i další ambiciózní plány. O nich v rozhovoru pro HN mluví nová šéfka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá, někdejší ředitelka neziskové organizace Sue Ryder, která se věnuje paliativní péči o seniory.

HN: Proč jste se přihlásila do výběrového řízení na šéfku nadace?

Seznámila jsem se s plány Vlčkových a zašla se podívat na Cibulku. No a pak jsem si vybavila, jak jsme před více než 20 lety řešili rekonstrukci pražského Michelského dvora, kde sídlí Sue Ryder. Ten byl tehdy podobně zdevastovaný, jako je dnes Cibulka. Nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu právě proto, že jsem v projektu kolem Cibulky viděla spoustu styčných bodů se svou prací pro Sue Ryder. Ovlivnila mě i široká podpora, kterou má nadace Vlčkových u veřejnosti i odborníků.

HN: Jaké úkoly vám Vlčkovi v čele nadace dali?