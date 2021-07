To tam vleze, Maruško,“ říká prodavačka prodejny COOP kolegyni, když vkládá do výdejního boxu v jihomoravských Medlovicích nákup v několika taškách. Na ženy se v tu chvíli dívá asi 20 lidí, včetně jejich šéfa, vedení obce a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu. Skupina COOP, která prostřednictvím družstev provozuje kolem 2500 prodejen převážně v menších obcích a městech, představila na začátku července v Medlovicích chladicí výdejní box – žádná prodejna potravin tady totiž není. „Je to první box, který není u našeho obchodu. Vidíme to jako řešení pro obce, které nemají obchod, nebo to může fungovat jako rozšíření otevírací doby našich prodejen,” říká Lukáš Němčík, ředitel rozvoje sítě. COOP, pod který spadají i obchody bývalé Jednoty, teď testuje celkem 10 výdejních boxů.