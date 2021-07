Jedné prosincové noci roku 2019 letěl bývalý šéf Renaultu, Nissanu a Mitsubishi z Ósaky přes Istanbul do Bejrútu. Na tom by nebylo nic divného, kdyby nebyl zavřený v krabici. „Bylo to asi nejdelší čekání, jaké jsem kdy v životě zažil,“ hodnotí Carlos Ghosn 30 minut, které strávil v bedně na hudební aparaturu na palubě letadla. O podrobnostech svého útěku z domácího vězení v Japonsku promluvil vůbec poprvé v rozhovoru pro BBC.

Tokijská prokuratura zadržela Ghosna v listopadu 2018 na základě obvinění ze strany Nissanu. Podle firmy její bývalý šéf podhodnocoval své příjmy ve výkazech až o desítky milionů dolarů a zneužíval firemní finance, za což mu hrozí až 15 let vězení. Manažer všechna obvinění odmítá a tvrdí, že šlo o komplot s cílem odstranit ho z vedení Nissanu. Podle Ghosnovy verze členové představenstva chtěli zastavit sbližování s francouzským Renaultem, který v japonské automobilce stále drží 43procentní podíl. Před svým zadržením se přitom v Japonsku Ghosn těšil velké popularitě, když se mu povedlo drastickými škrty stagnující automobilku zachránit.

Po svém zadržení strávil několik měsíců v malé vazební cele bez okna, ze které byl později na kauci propuštěn do domácího vězení. Tam měl striktně omezené, s kým se mohl stýkat, přičemž nemohl bez dozoru trávit čas ani se svojí manželkou, a neustále ho monitorovaly kamery. Právě v této době začal vymýšlet útěk. Podle japonských zatykačů mu s jeho organizací pomáhala trojice mužů – bývalý člen amerických zelených baretů a šéf bezpečnostní agentury Michael Taylor, jeho syn Peter a libanonský kolega George-Antoine Zayek.

„Nesměl jsem ukázat svůj obličej, proto bylo nutné mě někde schovat. Jediný způsob, jak to zařídit, byla bedna nebo nějaké zavazadlo, aby mě nikdo nemohl vidět a rozpoznat,“ říká Ghosn. Celý den měl proběhnout tak jako všechny předešlé v domácím vězení. „Měl by to být normální den, kdy mám normální procházku v normálních šatech a v normálním rozpoložení,“ vysvětluje.

Z Tokia se vlakem dostal do Ósaky, kde na něj už v hotelu čekala připravená velká krabice na hudební aparaturu. Na letiště ho v bedně, která byla příliš velká na to, aby procházela rentgenovou kontrolou, přepravili Taylor se Zayekem. Dohromady v ní strávil zhruba hodinu a půl, která ale pro něj trvala celou věčnost. „Bylo to spíše jako rok a půl,“ říká v rozhovoru.

Soukromý letoun vzlétl včas a Ghosn tak byl vysvobozen ze svého nepohodlného úkrytu. Letěl celou noc, v tureckém Istanbulu přestoupil a další ráno dorazil do Bejrútu, kde se setkal se svojí manželkou. V Bejrútu Ghosn vyrůstal, ačkoliv se narodil v Brazílii. Velkou část svého života strávil ve Francii. Má tak brazilské, libanonské a francouzské občanství. Díky tomu, že Libanon nemá s Japonskem sjednanou dohodu o vydávání zločinců, může v zemi svého dětství zatím zůstat. Respektive musí, protože na něj Interpol vydal mezinárodní zatykač.

Oproti tomu Michael a Peter Taylorovi byli ve Spojených státech v květnu 2020 zatčeni a letos v březnu je soud vydal do Japonska, kde jim hrozí až tři roky vězení. Podle prokuratury za pomoc při Ghosnovu útěku obdrželi 1,3 milionu dolarů (přes 27 milionů korun), uvádí agentura Reuters.

Hrozbě vězení v Japonsku čelí kvůli napomáhání s Ghosnovými finančními delikty také jeho bývalý kolega Greg Kelly. „Je mi líto všech lidí, kteří jsou obětí japonského systému justičních rukojmí,“ komentoval jeho situaci Ghosn. Japonský soudní systém dlouhodobě kritizuje jako zmanipulovaný. Exšéf Nissanu teď podle BBC se svými právníky usiluje o očištění svého jména.