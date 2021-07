Americký prezident Joe Biden se snaží prosadit svoji politickou agendu proti tvrdému odporu opozičních republikánů v Kongresu. Jako veterána americké politiky, který byl přes třicet let senátorem a osm let byl viceprezidentem v Bílém domě Baracka Obamy, to Bidena určitě nepřekvapuje. Ani on ale patrně nečekal, že jeho největším problémem nakonec bude demokratický politik. Třiasedmdesátiletý senátor ze Západní Virginie Joe Manchin, který drží v šachu plány Bílého domu a může Bidenův ambiciózní program potopit.