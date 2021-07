Vstup do strany byl nutné zlo, podobně jako děti vstupovaly do pionýra, říká v rozhovoru pro HN nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Podle něj by se neměla posuzovat minulost před rokem 1989, ale to, co dělal dalších 32 let. V nové funkci chce dbát zejména na nezávislost a nestrannost žalobců. A také je vést k tomu, aby více využívali alternativní tresty, tedy například častěji uzavírali dohody o vině a trestu a také se snažili o narovnání mezi pachateli a oběťmi.

Jste připraven na to, že budete hned po volbách odvolán, jak vám už nyní slibuje ODS?

Výkřiky o mém odvolání z funkce registruji, ale rozhodně je nepovažuji za pokyn, abych se snažil zalíbit někomu, kdo bude rozhodovat o případném odvolání nejvyššího státního zástupce. Nenechám se tím odradit a nebráním se diskusi s lidmi z politiky, médií či nevládních organizací, jak má státní zastupitelství podle mých představ vypadat a působit.