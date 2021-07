Mohla by to být návštěva plná zdvořilostí a poklon, jak by se slušelo na pravděpodobně poslední cestu Angely Merkelové do Spojených států ještě v kancléřské funkci. Jenže spolková kancléřka si potrpí spíše na věcný styl a ani patnáctý čestný doktorát (který má v USA dostat) asi nepotěší tak jako ten první. Pokud jí totiž v týdnech zbývajících do zářijových voleb něco opravdu leží v hlavě, tak to, aby po sobě nezanechala příliš nevyřízených spisů.