Automobil jako prostředek mobility má skvělou perspektivu, ale čekají ho obrovské změny. Babička a její osmiletý vnuk se budou moci bezpečně navštěvovat, aniž by za volantem seděla jeho matka.“ Tak v úterý uvedl nové velkolepé plány Volkswagenu do roku 2030 šéf koncernu Herbert Diess. Jejich cíl je jasný – miliony vozů plně na elektrický pohon, včetně těch samořiditelných. Automobilka proto počítá s obrovskými investicemi do výzkumu, vývoje, výroby a také do výstavby továren na baterie.

„Vytkli jsme si strategický cíl stát se lídrem na globálním trhu s elektrickými vozy a jsme na dobré cestě k jeho dosažení. Nyní určujeme parametry,“ prohlásil Diess. Koncern by měl v Evropě přestat vyrábět auta se spalovacími motory nejpozději v roce 2035, v Číně a USA pravděpodobně o několik let později. Předpokládá, že zhruba polovinu jeho celosvětového prodeje aut budou tvořit plně elektrické vozy. Loni to byla zhruba tři procenta.