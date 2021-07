Bavil jsem se onehdy s jistým komunálním politikem o úloze soukromých škol. Tvrdil mi, že „vysávají“ jak učitele, tak rodiče a děti, kteří za něco stojí, ze škol veřejných, a proto si je na území svého města nepřeje. A takový názor není ojedinělý. Pracuji pro soukromé školy a musím říci, že s tím „vysáváním“ to je nepochopení. I soukromé školy ve své současné podobě jsou totiž přínosem pro školství na území obce.

Představme si, že by v nějakém městě měli nemocnici, která všechny zraněné končetiny amputuje. A kdyby někdo chtěl zřídit nemocnici soukromou, kde postupují jinak, tak by to město zakázalo a slibovalo by si od toho opětovný nárůst pacientů v městském zařízení. Co by se stalo? Ti, kteří po amputaci netouží, by stejně do městské nemocnice nešli. Svěřovali by se různým pokoutným „domácím lékařům“ nebo by si doma zašívali nohy sami. Možná by si pár nejbohatších zajistilo operaci v cizině, a dost možná by mezi nimi byli i předseda vlády či ministr zdravotnictví, kteří by se sami do soukolí jimi budovaného systému nesvěřili.