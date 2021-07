Odražený míč po rohovém kopu směřuje do vzdálenějšího rohu malého vápna. Skvěle zorientovaný Marco Verratti hlavičkuje, vrací míč do ohně a veterán Leonardo Bonucci ho propasíruje do branky. Pro Itálii to znamená obrat ve finálovém utkání s Anglií, otočení nepříznivého stavu, krok k výhře a titulu mistrů Evropy. Zaplněný stadion ve Wembley natěšený na vítězství domácích musí přihlížet úspěchu Italů. K němu zavelí právě hlavička jednoho z nejmenších hráčů na hřišti, pouhých 165 centimetrů vysokého záložníka, který si v důležitém souboji suverénně poradí s mnohem vyšším Masonem Mountem v dresu soupeře.

Jak je možné, že se to povedlo? Nešlo o štěstí ani o náhodu. V rozhodující moment využil maličký Verratti dokonale dovednost, kterou mu ještě jako mladíkovi vštípil český trenér Zdeněk Zeman. A se kterou se z nadějného talentu stal oporou italské reprezentace i milionářského klubu Paris Saint-Germain.