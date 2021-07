Na první pohled to ve statistikách vidět není. Ba naopak: podle databáze DealWatch se na českém trhu uskutečnilo v letošním prvním pololetí 73 firemních fúzí či akvizic s hodnotou nad milion dolarů. Za stejné období loňského pandemického roku to přitom bylo 125 dokončených dealů. Prostá čísla vytržená z kontextu tedy mohou naznačovat, že na trhu panuje krize, útlum a investoři se do ničeho moc nehrnou.

Jenže je to přesně obráceně. Nahlíženo podle aktivity prodejců i kupujících i podle poptávky po službách poradců, momentálně se dojednává dvakrát či třikrát víc transakcí než před dvěma roky. A stále to nekončí, pořád na trh proudí nové a nové nabídky.