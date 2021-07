Mentalitu režimu, který viděl příčinu svých potíží všude kolem, jen ne u sebe, vystihovalo lidové úsloví, že „nepřátel socialismu je celkem pět: jaro, léto, podzim, zima a imperialismus“. Ve stejném duchu reaguje castrovský režim na nedělní desítky demonstrací na „ostrově svobody“. Jsou nejsilnější od léta 1994 a tentokrát sahaly od Havany až na východ do Santiaga de Cuba. Ta první byla zaznamenána právě mimo metropoli ve městě San Antonio de los Baños v provincii Artemisa, kam se dokonce osobně vydal prezident a letos instalovaný šéf komunistické strany Miguel Diaz-Canel. Když mu lidé na ulicích dali nahlas najevo, co si o něm a jeho vládě myslí, nastoupily pořádkové síly v uniformách i v civilu. Co si počít, když vzduchem létají věty jako „Pryč s diktaturou“, „Máme hlad“, „Vy nejste Kuba“ a také „Nemáme strach“?