Dvaašedesátiletá Jarmila přijela ze Slovenska do Prahy jen kvůli vakcíně proti koronaviru. „V Tatrách se starám o svou nemocnou matku. Jít se naočkovat bez registrace jednodávkovou vakcínou byla pro mě nejjednodušší cesta. Za tři týdny zase mohu odjet zpět na Slovensko,“ vysvětlila HN ve frontě před nově otevřeným očkovacím centrem na hlavním nádraží v Praze. V pondělí se v Česku otevřela první dvě – to druhé je v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

Ještě před oficiálním otevřením se před oběma centry vytvořila fronta zhruba stovky lidí.

Na Chodově očkují každý den od deseti do dvaceti hodin, o víkendu zavírají o hodinu dříve. Na hlavním nádraží začínají až ve dvanáct hodin. To se při slavnostním otevření nelíbilo premiéru Andreji Babišovi (ANO). „To je chyba, podívejte se na ten zájem,“ vytýkal řediteli Fakultní nemocnice Bulovka Janu Kvačkovi, který za očkování v nádražní hale odpovídá. „Očkovat se musí už od rána. Je tady málo personálu, pan ředitel to musí ihned změnit,“ požadoval premiér.

K dispozici je jeden lékař, jedna sestra a jedna administrativní pracovnice. Podle Kvačka je centrum připravené tak, aby mohlo očkovat zhruba stovku lidí denně, což by v pondělí znamenalo celou frontu před otevřením. „Jsme schopni naočkovat zhruba 14 lidí za hodinu. Mysleli jsme, že vyzkoušíme, jak budou lidé chodit, a případně otevírací dobu upravíme. Pokud si pan premiér přeje očkovat i v ranních hodinách, tak to zajistíme,“ řekl Kvaček. Obává se ale toho, že počáteční zájem později opadne.

Nádraží lákalo i jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson. „Jinak je těžké se k ní dostat,“ uvedl například třiapadesátiletý Ladislav. Důvody lidí, proč se očkovat bez registrace, ale byly různé. Ve frontě čekala i třicetiletá Suzanne, která přijela kvůli práci z Jihoafrické republiky a chtěla cestu využít i k vakcinaci, protože v Africe je vakcín nedostatek. Nebo osmnáctiletý David. „Čekal jsem, až se naočkují všichni starší lidé. Dnes jsem přijel do Prahy a viděl očkovací centrum, tak jsem přišel,“ řekl.

Fotogalerie Fotogalerie Očkování bez registrace

Pokud by zájem trval, vláda je podle Babiše připravená otevřít další podobná centra. „Tato dvě jsou marketingovými produkty. Chceme zjistit, když budeme s vakcínou blíž k lidem, jestli to využijí,“ popsal premiér. V úvahu připadají obchodní centra v Praze, uvažuje se o Brně, případně dalších krajích. Podobná situace je například v Rusku, kde je už od loňska možné nechat se očkovat právě na nádražích či v obchodních domech.

Babiš uvádí, že nová česká centra jsou určena pro lidi, kteří nemají termín na vakcinaci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dodává, že to sice není ideální, ale „možnost dostat v těchto centrech i druhou dávku tady je“. Pokud podle něj někdo přijde bez registrace na druhou dávku, „kolegové ho určitě neodmítnou a naočkují“.

Lidé, kteří se v těchto dvou centrech nechají očkovat, mají také možnost každý den vyhrát tenisky Converse nebo poukazy na internetovou herní platformu Steam. Jednou týdně se mezi očkovanými bude losovat o mobilní telefon iPhone 12. „Víme, že největší problém s proočkovaností je mezi lidmi od 16 do třiceti let. Volba výher tak cílí na tuto generaci. Přijít ale může kdokoliv,“ vysvětlil Vojtěch, jehož ministerstvo soutěž zorganizovalo. Najalo si na to agenturu, o výběru cen ale rozhodovalo samo.

Na Chodově v pondělí odpoledne skutečně čekalo přes stovku převážně mladých zájemců. Neodradila je ani fronta a čekání přes hodinu a půl. Jako důvod obvykle uváděli možnost výhry nebo dlouhé čekání na termín jinde. „Kdovíkdy bych dostal termín a tady mohu i něco vyhrát,“ uvedl pro HN jeden z čekajících. Po vakcinaci dostanou lidé kupon, který vyplní a vhodí do bedny. Z té se pak losuje. Za očkování na Chodově odpovídá IKEM. V půl třetí měli naočkováno 191 lidí, podle mluvčí IKEM Markéty Šenkýřové odhadují kapacitu na 400 až 500 naočkovaných lidí denně.

Loterie či výhry nabízí za očkování i jiné země, například Slovensko či Polsko, kde se každý týden losuje o auto. Babiš ještě v neděli možnost vyhrát iPhone či tenisky propagoval, v pondělí ale řekl, že soutěž nehraje roli. „Lidé se přece nemají očkovat proto, že vyhrají iPhone nebo tenisky. My musíme přesvědčit lidi, že očkování je výhoda. Jde o to, že se nemusí testovat – my samozřejmě nebudeme testy lidem hradit věčně,“ upozornil v pondělí.

Podle Vojtěcha testy na covid nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění zřejmě už od 1. září. Řekl to po pondělním jednání vlády. Nyní pojišťovny platí měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR.

K očkování bezdomovců či lidí z vyloučených lokalit jsou připravené mobilní týmy, které za nimi budou vyjíždět a vakcínu jim aplikovat bez toho, aby se museli někde registrovat a dorazit do očkovacích center, což pro ně bývá problém.

Do soboty byla v Česku alespoň jednou dávkou naočkována téměř polovina populace, dokončené očkování má asi 35 procent lidí. Zatímco mezi seniory nad 70 let má alespoň jednu dávku vakcíny přes 80 procent populace, u třicátníků je to méně než čtyřicet procent, u mladých ještě méně. Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů stojí podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými lidmi do třiceti let.