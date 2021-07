V zemích Evropské unie možná už v příštím desetiletí nebude možné koupit nová auta na benzin a naftu. Firmy by také měly přejít na výrazně ekologičtější způsob výroby. To vše mohou obsahovat návrhy na razantní snížení emisí skleníkových plynů, které ve středu zveřejní Evropská komise. Následně je dostanou k posouzení členské státy EU a europoslanci.

Proč Evropská komise už zase přichází se zpřísněním pravidel pro omezování emisí?

Jednomyslně to tak chtěli lídři členských zemí EU včetně českého premiéra Andreje Babiše (ANO), pro byla také většina europoslanců. Shodli se, že EU musí k roku 2030 snížit emise skleníkových plynů aspoň o 55 procent oproti roku 1990. Komise teď tedy přichází s návrhy, jak toho dosáhnout.

Přestanou v zemích EU jezdit auta na benzin a naftu?

Je to možné. Podle předběžných návrhů, které unikly do médií, by Evropská komise mohla navrhnout snížení emisí u nových aut k roku 2035 o 100 procent. To by fakticky znamenalo, že od tohoto data by se už žádné nové vozy se spalovacím motorem nesměly prodávat. Automobilky by musely přejít na jinou produkci, například na elektromobily. Návrh se před středečním zveřejněním ještě může změnit, tlak na co největší pokles emisí z dopravy je ale jasný.