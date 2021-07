Mít vlastní pivovar je pro Michala Pomahače těžké. Jak totiž sám říká, pivo má moc rád, pít by ho dokázal pořád, a ještě by si ho rád nosil domů. „Na to, abych rostoucí váhu ale patřičně kompenzoval sportem, nemám čas ani potřebnou vůli, a tak se snažím odolávat,“ říká majitel pivovaru Kytín v dalším díle seriálu Rozmarné léto. A radí, jak si pivo, hlavně to řemeslné, správně vychutnat i kde hledat to nejlepší.

Že má pivo opravdu rád, dokázal Pomahač i tím, že loni na jaře, když vláda ze dne na den rozhodla o uzavření restaurací, rozjel iniciativu Zachraň pivo. Jednoduchá webová mapa, do které se hlásily minipivovary, které potřebovaly co nejrychleji vypít zásoby, než se zkazí, si získala velkou pozornost. Zachraň pivo tím přispělo i k pivní osvětě a většímu rozjezdu pivní turistiky.