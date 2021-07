Měl by to být počin, který rozhýbe český akciový trh a povzbudí aktivitu na pražské burze. Tak mluví česká investiční skupina Wood & Company o připravované transakci, při které vznikne speciální firma označovaná anglickou zkratkou SPAC. Šlo by o první uvedení společnosti tohoto typu na burzu ve střední a východní Evropě.

Výkonný ředitel Wood Vladimír Jaroš prozradil, že jeho skupina pracuje na plánu umístit historicky první SPAC na burzu v Praze někdy na podzim. „Rádi bychom zdejší trh trochu rozhýbali a ukázali, že transakce se tady dají dělat. A že my, s naším regionálním přesahem, jsme schopni propojovat dobré podnikatelské nápady s lidmi ochotnými investovat, riskovat a vydělávat na burze,“ říká Jaroš pro HN.